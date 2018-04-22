Fikret Orman: Perşembe günü Divan'da gelişmeleri değerlendireceğiz

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, BJK TV'de gündemle ilgili soruları yanıtladı...

İşte Orman'ın açıklamaları: "Son 5 hafta. 2 rakibimiz G.Saray ve Başakşehir maçlarını oynadı. Onlar için son 4 hafta. Çok keyifli bir lig. 4 tane takım yarışıyor. Ligi iyi tarafları ile kamuoyunun önüne çıkarmamız lazım. Beşiktaş da bu amaçta. Perşembe tatsız ve üzüntülü maç oldu. Herkesi üzdü. Olaylar orada kaldı. Fazla derecede dillendirmemek lazım. Bugün önemli bir maçımız var. Taraftarlarımıza sesleniyorum. Biz Efendi Beşiktaşız. Maçta hiçbir provokasyona gelmemeliyiz. Hiçbir takıma küfür etmeden Beşiktaş'ı destekleyelim. Tahriklere gelmesinler. Bu ligi İnşallah şampiyon olarak bitireceğiz. Malatyaspor bizim dostumuz. F.Bahçe ile bizim 100 yılı aşmış dostluğumuz var.

'Beşiktaş mağdur olmuştur'

Beşiktaş mağdur olmuştur, bunu sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. Bir karar aldık, önümüzdeki hafta perşembe günü Divan Kurulu'nu olağanüstü toplantıya davet edeceğiz. Perşembe günü Divan Kurulu'nda gelişmeleri akil insanlar ile değerlendireceğiz. Camiamızın daha fazla kenetlenmeye ihtiyaç var. Beşiktaş'ın haklarını savunan bir yönetim kurulu var."