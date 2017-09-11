Fikret Orman: Portekiz'den iyi bir sonuçla döneceğimizi düşünüyorum

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Porto maçı öncesi BJK TV'ye açıklamalarda bulundu.

İşte Fikret Orman'ın BJK TV'ye yaptığı açıklamalar:

"Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki 2 senede olay olması halinde men cezası yeme durumumuz var. Bu nedenle radikal bir karar aldık. Burası futbol ekonomisi adına ve kulübüzümün, ülkemizin prestiji adına önemli bir gelir. Orada yaşayan vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Buyursunlar Vodafone Park'a gelsinler ama oradaki maçlara gitmesinler.

En ufak bir hareket Beşiktaş'a ceza olarak gelebilir. Biz tüm tedbirleri alıyoruz. Tahrikler olabilir. Zaten Avrupa ile ilişkilerimiz gergin gidiyor. Bunun için de dikkatli olmamız lazım.

"PORTEKİZ'DEN İYİ BİR SONUÇLA DÖNECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Porto çok ciddi bir rakip. Avrupa şampiyonu olmuş önemli bir rakip. Bizim açımızdan zor bir maç olacak deplasmanda. Beşiktaş, saygı duyulacak bir rakip. En önemli şey, sakin olmak. İyi bir sonuçla döneceğimi düşünüyorum ama zor bir maç olacak. Şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Beşiktaş kimse için kolay bir rakip değil."

"ABOUBAKAR'IN BİZDEKİ HATASI, İŞİMİZE YARADI"

"Biz de yapmış olduğu hata, rakip olarak işimize yaradı. İstanbul'daki maçta Aboubakar'ı ağırlayacağız."

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