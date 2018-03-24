Fikret Orman, PSG Başkanı Al-Khelaifi'den Pastore'yi istedi

Fikret Orman, Talisca’nın tapusunu almak istiyor ama acele de etmiyor. Başkan, Brezilyalı yıldızın alternatifini belirledi bile... Katar’da PSG Başkanı’yla Al-Khelaifi ile görüşen Orman, Javier Pastore için söz aldı.

ORMAN’IN ÇILGIN PLANI

BEŞİKTAŞ, Talisca’nın takımdan ayrılma ihtimaline karşı transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar sambacının boşluğunu en az onun kadar kaliteli bir isimle doldurmak istiyor. Başkan Fikret Orman’ın aklındaki yıldız ise Javier Pastore… Milli arayı fırsat bilip tanıtım ve işbirliği için Katar’a giden Orman, burada PSG’nin patronu Nasser Al-Khelaifi ile bir araya gelmişti. Yapılan görüşmede, Orman’nın Katarlı multi milyonerden Arjantinli yıldızı istediği öğrenildi.

SÜPER LİG’E PASTORE YAKIŞIR

FİKRET Orman’ın yakın dostu olan Al-Khelaifi, Beşiktaş Başkanı’nı kısa süre önce de Real Madrid’le oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçına davet etmişti. beIN Sports’un da sahibi olan Al-Khelaifi’ye, Kulüpler Birliği Başkanı olarak hedeflerini anlatan Orman, Süper Lig’in dünya çapında izlenirliğe ulaşması için neler yapılması konusunda görüş alış verişinde bulundu. PSG başkanı Al-Khelaifi, Süper Lig’den Brezilya Milli Takımı’na yükselen isimleri görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

TRANSFERDE KOLAYLIK SAĞLARIZ

DOSTANE bir çerçevede geçen ziyarette Orman’ın Al-Khelaifi’den Javier Pastore’yi istediği öğrenildi. PSG’de beklenen etkiyi gösteremeyen Tangocu'nun kariyerine başka bir Şampiyonlar Ligi takımında devam etmek istediğini aktaran Al-Khelaifi’nin cevabı ise “Onu Beşiktaş formasıyla görmek güzel olabilirdi. Çok yetenekli bir isim. Yeniden Arjantin Milli Takımı’nda görev almasını Beşiktaş sağlayabilir. Anlaşabilirseniz neden olmasın. Kolaylık sağlarız” şeklinde oldu.

10 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

PSG’NİN 2011 yazında Palermo’dan 42 milyon euroya transfer ettiği tangocunun sözleşmesi 2019’da sona eriyor. Bu sezon Fransa Ligi’nde 18 maça çıkan Pastore, 4 kez ilk 11’e girebildi. 28 yaşındaki yıldız Devler Ligi’nde ise sadece 3 maçta görev alıp 71 dakika sahada kalabildi. Kariyeri büyük düşüşe geçse de kalitesinden pek bir şey kaybetmeyen futbolcu, yeni bir meydan okumaya sıcak bakıyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında olan Arjantinli için Beşiktaş Başkanı’nın 10 milyon euroyu gözden çıkardığı gelen haberler arasında.

(GUNES)