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Fikret Orman: Rakiplerimize yönelik tribünlerdeki kötü tezahüratı kesinlikle tasvip etmiyoruz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, B36 Torshavn mücadelesinde rakip takımlara yönelik tribünlerdeki kötü tezahüratı tasvip etmediklerini söyledi.

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Türk futbol ailesinin tüm paydaşlarının ortak hedefi, futbolu güzelleştirmek ve sevdirmektir.

Bu ortak hedef doğrultusunda ülke futbolunda yaşanan sorunları çözmenin tek yolu takımlarına gönül veren futbol sevdalılarının birlikte hareket etmesidir.

Bu anlayışla Beşiktaşımızın dün akşam B36 Torshavn mücadelesi sırasında rakiplerimize yönelik tribünlerdeki kötü tezahüratı kesinlikle tasvip etmiyoruz.  

Beşiktaş'ın büyük taraftarı, geleneklerinden gelen rakibe saygı ve adil rekabet duygusuyla tarihimizin her döneminde centilmenliğiyle Türk spor tarihine adını yazdırmıştır.

Taraftarlarımızın bu sezon boyunca da kulübümüzün şanlı tarihine ve geleneklerine uygun şekilde, rakiplerimize saygı konusunda bundan sonraki mücadelelerde daha duyarlı davranacağına yürekten inanıyorum.

Fikret Orman

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı

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