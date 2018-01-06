Fikret Orman: Ronaldo'ya 'Come to Beşiktaş' derim

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transfer çalışmaları ve özel hayatı ile ilgili beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Orman, Cenk Tosun'un transferiyle ilgili değerlendirmede bulunurken, Arda Turan için konuştu ve 'Come to Beşiktaş' demek isteyeceği kişinin Cristiano Ronaldo olduğunu belirtti.

Fikret Orman, Cenk Tosun'un transferinde oyuncunun isteğinin ön planda olduğunu belirtirken, "Çok iyi bir futbolcuyu çok makul bir fiyata aldılar. Türkiye'de çok yüksek ancak Avrupa'da çok makul fiyatlar. Cenk, Türkiye'de değil de Portekiz'de parlasaydı 70-80 milyon euroları görebilirdi. Transferde Cenk'in etkisi çok önemli oldu, oyuncumuz da orada oynamak istedi. Türkiye'yi de Premier Lig seviyesine çıkartmak zorundayız, bunları sağladığımız zaman zaten oyuncularımız da daha fazla değer kazanacak. Hep söylüyorum, Beşiktaş'ta al al al dönemi bitti, bundan sonra sat sat sat dönemi var. Kulüpler batma noktasına geldi ama biz üç senede 80 milyon euroluk oyuncu pazarladık" dedi.

ORMAN: "DİYELİM Kİ CENK TOSUN'U SATMADIK..."

Cenk Tosun'un yerine bir transfer yapma konusunda aceleci olmadıklarını söyleyen başkan, "Cenk'in Allah yolunu açık etsin, Beşiktaş camiası onun evi. Ne zaman istiyorsa kapılar açık. Cenk'i Çin'den isteyenler de oldu, hem bize hem de kendisine daha yüksek paralara teklif ettiler ancak kendisi Premier Lig'i istedi. Beşiktaş'ta transfer bitmez, bütün oyuncuları takip ediyoruz, karakterlerine bakıyoruz ama Beşiktaş'ın şu anki kadrosu da hem ligi hem Şampiyonlar Ligi için yeterli. Diyelim ki Cenk'i satmadık, Cenk sakatlandı, o zaman ne olacak? Takıma takviye yapmayı düşünüyor muyuz, evet ama devre arası transferleri riskli. Babel ve Marcelo devre arası transferleri ancak başarısız olduklarımız da var" diye konuştu.