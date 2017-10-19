Son Dakika Haberleri E-gazete 19Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fikret Orman: Şenol Güneş Cenk Tosun hakkında bana satılmasın raporu verdi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yıldız golcü Cenk Tosun'un satılmayacağını açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Orman ile Nice Havalimanında yaptığımız sohbette ilginç sözler sarfetti. Orman "Şampiyonlar Ligi ve Süper Ligin golcüsü Cenk Tosun'un devre arasında kesinlikle satılmayacağını belirtmek isterim" dedi.

Bu arada Başkan Orman gibi Teknik Direktör Şenol Güneş de Cenk Tosun'un devre arasında satılmaması konusunda rapor sundu. 

Londra'ya hem kızını ziyarete giden hem de maç izleyecerek scout ekibinin verdiği rapor doğrultusunda oyuncu izleyecek olan Orman'ın pazartesi günü Başakşehirspor ile yapılacak maça geleceği belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkan değişimlerine ilişkin: İstifa etmezlerse gereği yapılır

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkan değişimlerine ilişkin: İstifa etmezlerse gereği yapılır

30 bin yeni memur alınacak! Hangi kurum kaç kişi alacak?

30 bin yeni memur alınacak! Hangi kurum kaç kişi alacak?

S-400'ler ne zaman Türkiye'ye gelecek, özellikleri nelerdir?

S-400'ler ne zaman Türkiye'ye gelecek, özellikleri nelerdir?

Yıllar sonra doğru anahtarı buldu

Yıllar sonra doğru anahtarı buldu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA