Fikret Orman: Şenol Güneş Cenk Tosun hakkında bana satılmasın raporu verdi

Orman ile Nice Havalimanında yaptığımız sohbette ilginç sözler sarfetti. Orman "Şampiyonlar Ligi ve Süper Ligin golcüsü Cenk Tosun'un devre arasında kesinlikle satılmayacağını belirtmek isterim" dedi.

Bu arada Başkan Orman gibi Teknik Direktör Şenol Güneş de Cenk Tosun'un devre arasında satılmaması konusunda rapor sundu.

Londra'ya hem kızını ziyarete giden hem de maç izleyecerek scout ekibinin verdiği rapor doğrultusunda oyuncu izleyecek olan Orman'ın pazartesi günü Başakşehirspor ile yapılacak maça geleceği belirtildi.