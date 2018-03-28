Fikret Orman: Sinyalleri verdik KAP'A açıklama yapabiliriz

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman son dönemde camianın, “Bonservisi alınacak mı alınmayacak mı?” diye en çok merak ettiği konulardan biri olan Talisca’ya açıklık getirdi. Orman bu konuda şu açıklamayı yaptı: Gündem boş olunca haberler çıkıyor. Hep transfere dönülüyor. Basın mensupları da haklı. Ama Beşiktaş’ın gündemi Talisca değil. Bunları kamuoyuyla paylaşmak zorunda değiliz.

KAP’A YOLLARIZ

KAP’tan gerekli açıklamaları yapıyoruz. Transfer durmuyor. Talisca’da atak olabilir mi? Olabilir. Sinyalleri verdik. Oğuzhan veya diğer transferleri bütün yaz oturup konuşacağız. Cumartesi günü Alanyaspor ile zorlu bir maçımız var. Önce Alanyaspor’u yenmek istiyoruz. Güzel bir maç olacak. Bütün Beşiktaşlılar, her zaman olduğu gibi şampiyonluğun en büyük destekçisi olmalı ve statta bunu göstermeli.