Fikret Orman: Stoper bölgesine takviye yapacağız

Muğla'da Beşiktaş Kulübünün lisanslı ürünlerinin satıldığı "Kartal Yuvası" mağazası açıldı.

Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki mağazanın bulunduğu sokağı dolduran si?yah-beyazlı taraftarlar, açılışta takımlarının marşlarını söyleyerek tezahürat yaptı.

Daha sonra Fikret Orman ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve 1903 Muğla Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ongun Emgin mağazanın açılışını gerçekleştirdi.

Mağazayı gezen Orman, taraftarla sık sık fotoğraf çektirdi. Taraftara teşekkür eden Orman, mağazanın çok güzel olduğunu dile getirdi.

Muğla'daki açılışın ardından, Aydın ve Denizli'yi ziyaret edeceğini belirten Orman, ligde ilk yarısının son maçına çıkacaklarını, buradan da 3 puan alarak ligin ilk devresini iyi bir yerde tamamlamak istediklerini söyledi.

Fikret Orman, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde güzel sonuçlar aldıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Şampiyonlar Ligi'nde çok müthiş bir başarı elde ettik. Allah darısını ikinci devredeki Bayern Münih maçına nasip etsin. Ligdeki performansımız, beni, teknik kadroyu, oyuncuları ve taraftarları çok memnun etmedi. Çok dengeli bir dağılım var ama netice itibariyle Beşiktaş bu yarışın en ortasında. Şu anda lig lideriyle aramızda üç puan var. İnşallah son maçımızı kazanıp önümüze bakacağız."

"Stoper mevkisine takviye düşünüyoruz"

Transfer çalışmalarına ilişkin bilgi veren siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Daha şu anda gelişmiş bir şey yok. Konuştuğumuz ve düşündüğümüz oyuncular var ama daha sonuca ulaşamadığımız için konuşmamızın manası yok. Şu anda stoper mevkisine takviye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Orman, ikinci yarıda daha farklı bir Beşiktaş olacağına inandığını, bu sezon da şampiyon olmak için mücadele edeceklerini dile getirdi.