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Fikret Orman: Şu anda gündemimizde transferden daha önemlisi önümüzdeki senenin bütçesi var

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

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İşte Fikret Orman'ın yaptığı açıklamalar:

İNŞALLAH TURU GEÇECEĞİZ

“İnşallah turu geçeceğiz. Ben de birazdan Avusturya’ya gideceğim.” dedi.

TRANSFERDEN DAHA ÖNEMLİSİ BÜTÇE

“Şu anda gündemimizde transferden daha önemlisi önümüzdeki senenin bütçesi var. Onun üzerine çalışıyoruz. Kur 8’e çıktı, şimdi 6,5 oldu. Kur hareketlenmelerinden dolayı bütçeyi yapmakta da zorlanıyoruz. İlk etapta bütçemizi toparlamamız lazım.” dedi.

Son olarak ise Harun Tekin konusunda transfer söylentileri için Orman; “Daha önce de söylediğim gibi Harun tekin şu anda gündemimizde yok” ifadelerini kullandı.

(Haber1903)

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