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Fikret Orman'dan Süleyman Soylu'ya Beşiktaş forması hediye etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.

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Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Orman'ın, Bakan Soylu'ya Ankara'daki makamında yaptığı ziyarette, siyah-beyazlı kulübün yöneticileri Deniz Atalay, Candaş Tolga Işık ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu da hazır bulundu.
 
SÜLEYMAN SOYLU'YA BEŞİKTAŞ FORMASI
 
Orman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya isminin yazılı olduğu 61 numaralı Beşiktaş forması hediye etti.

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