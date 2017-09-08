Fikret Orman: Tek üzüntüm Demba Ba oldu

Siyah-Beyazlı kulübün patronu Fikret Orman, özel açıklamar yaptı. Transfer gündeminden kulübün gelecek projelerine, Mario Gomez’den Talisca’ya kadar önemli sözler söyleyen Başkan, şampiyonluğun yine en büyük favorisi olduklarını söyledi.

Orman, “Çok iyi takımız. Çocuklar inanılmaz efendi. Buna ek olarak çok akıllı ve nokta atışı transferler yaptık. Hepsi bizim istediğimiz şartlarda Beşiktaş’a geldi. Direkt olarak takıma katkı sağlayacak, potansiyeli yüksek oyuncular aldık. Gidenlerin de tamamı dönmek istedi.

Tek üzüntüm Demba Ba oldu. Hala bonservisini çözemedi. Bitiremedik. Çözüğü an kapımız açık. Çünkü komple bir santrfor ve Beşiktaş’ı gerçekten çok seviyor” ifadelerini kullandı.

‘Shanghai’de ofis açıyoruz’

Çin’e sezon öncesi yaptıkları seyahatin önemine dikkat çeken Orman, “Beşiktaş dünya markası oldu. Çin, Endonezya ve Malezya gibi ülkelere gideceğiz. Shanghai’da Beşiktaş kulüp ofisi açıyoruz. Global hale geleceğiz. Türkiye’de zaten en büyük sponsorluk anlaşmalarını yaptık. Daha ötesi yok. Bundan böyle dünyanın büyük şirketlerine bakacağız. Bunun için Çin başta olmak üzere Uzak Doğa’ya yöneldik. Real Madrid, Bayern Münih, Manchester United... Hepsi orada. Doğru yoldayız” dedi.

(Fanatik)