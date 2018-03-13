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Fikret Orman, Tolgay Arslan için 25 milyon euro istedi

Bayer Leverkusen, geçen sezon da peşinden koştuğu tecrübeli futbolcu için atağa kalktı. Son olarak 9 milyon Euro'luk (42.5 milyon TL) teklifi reddedilen Bundesliga devinin bu hamlesi sonrasında Başkan Fikret Orman'ın sezon sonunu işaret ettiği kaydedildi.

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Siyah-Beyazlı formayla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla yıldızını parlatan Tolgay Arslan, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye şimdiden başladı. 

Kara Kartal'la olan sözleşmesini 5 yıllığına uzatan 27 yaşındaki futbolcu için Almanya Bundesliga devi Bayer Leverkusen, yaz dönemini beklemeden atağa kalktı. Yıldız oyuncu için geçen sezon da girişimlerde bulunan ancak son olarak teklif ettiği 9 milyon Euro'luk (42.5 milyon TL) önerisi geri çevrilen Bayer Leverkusen, Beşiktaş'ın kapısını bir kez daha çaldı.

BAŞKAN DEĞERİNİ BELİRLEDİ

Bundesliga temsilcisinden gelen bu girişim sonrasında Başkan Fikret Orman'ın Tolgay'ın değerini 25 milyon Euro (118 milyon TL) olarak belirlediği kaydedildi. Ek olarak Başkan Fikret Orman'ın bu konudaki pazarlıklar için Almanya ekibinin temsilcisine sezon sonunu işaret ettiği kaydedildi. 

Başkan'ın bu hamleyle birlikte ligdeki şampiyonluk yarışını göz önünde bulundurarak oyuncusunun kafasının karışmasını engellemeyi planladığı bildirildi.

(Fanatik)

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