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Fikret Orman UEFA'dan gelen 1,5 milyon euro'yu dağıtacak

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, jest yaparak UEFA'dan gelen 1.5 milyon euro'nun yarısını bir kez daha futbolculara dağıtma kararı aldı.

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Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaparak rekor kıran Beşiktaşlı futbolcular aynı zamanda prim zengini oldular. Yönetim sezon başında galibiyete 10'ar bin euro prim verilmesini kararlaştırmıştı.

Ancak lige Porto galibiyetiyle başlayan siyah-beyazlı ekibin başkanı Fikret Orman, jest yaparak UEFA'dan gelen 1.5 milyon euro'nun yarısını futbolculara dağıtmıştı.

Leipzig maçı için de 10'ar bin euro kazanan futbolcular, son Monaco zaferiyle aynı rakama hak kazandılar. Buna rağmen Başkan Orman'ın yine 1.5 milyon euroluk UEFA parasının yarısını oyunculara vermesi bekleniyor.

Böylece futbolcuların sadece Şampiyonlar Ligi'nden yaklaşık 60-70'er bin euro ceplerine girecek.

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