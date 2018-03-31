Fikret Orman ve bazı futbolcular yarın Afrin'e gidip askerlerimize moral verecek

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 4 gün önce yaptığı açıklamada, Afrin'e gitmek istediğini belirtmişti.

"Türk askerinin gelmesiyle rahat bir nefes alan ve huzura kavuşan tüm Müslüman kardeşlerimizi ziyaret edip, Beşiktaş'ın da onların yanında olduğunu hissettirmek istiyorum. Her konuda öncülük vazifesi üstlenen Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu Beşiktaş'ın Başkanı olarak, Afrin'de başarılı bir operasyon yürüten askerlerimize de moral verme niyetindeyim" diyen Orman'ın yönetici arkadaşları ve bazı futbolcularla birlikte yarın Afrin'e gidip, hem bölge halkını hem de Mehmetçiği ziyaret edeceği belirtildi.

GÜNEŞ VE EKİBİNİN KAHVALTI KEYFİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, teknik kadro ve kulübün scout ekibiyle Cemil Usta'da kahvaltıda bir araya geldi. 3.'sü gerçekleştirilen moral ve motivasyon amaçlı buluşma, oldukça keyifli geçti.

PEPE 4 MAÇ SONRA!

Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında sağ ayak başparmağı kırılan Pepe, Alanyaspor maçında ilk 11'de yer alacak. 1'i Şampiyonlar Ligi, 3'ü de Süper Lig olmak üzere 4 maç kaçıran Portekizli yıldız, defansın göbeğinde Tosic ile birlikte görev yapacak. Elmacık kemiği kırılan Negredo da sahaya özel maskeyle çıkacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in, cezalı futbolcular Medel, Adriano ve Quaresma'nın yokluğunda ise ön liberoda Tolgay'a, savunmanın solunda Caner Erkin'e, sağ kanatta Lens'e görev vermesi bekleniyor. Beşiktaş, Alanyaspor ile Süper lig'de 4. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, rakibiyle daha önce oynadığı 3 maçı da kazandı. Bu mücadelelerde 10 gol bulan Kartal, sadece 3 gol yedi.

EN UCUZ KOMBİNE BİLET 1250 TL

Beşiktaş'ın gelecek sezon Vodafone Park'ta oynayacağı iç saha maçlarını kapsayan kombine yenilemeleri pazartesi günü başlayacak. 8 kategori halinde satışa çıkarılacak kombinelerin en ucuzu 1250, en pahalısı ise 4750 TL olarak belirlendi.

(Sabah)