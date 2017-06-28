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Fikret Orman ve Talisca 1 Temmuz'da görüşecek

Ücretinde yüzde 100’e yakın zam isteyen Brezilyalı’yı Başkan Fikret Orman ikna edecek. Kritik görüşme 1 Temmuz’da...

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Adı sürekli transfer haberlerinde geçiyor, aldığı ücrette yüzde 100’e yakın zam istiyor...
 
Beşiktaşlı taraftarların, ‘ayrılacak’ diyerek endişelendiği Talisca için bizzat Başkan Fikret Orman devreye giriyor. Yurt dışında olan Orman’ın 1 Temmuz’da oyuncusuyla yüzyüze bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.
 
Geçen sezon 1.5 milyon Euro (6 milyon TL) kazanan ve 2. yılında 2.5 milyon Euro (10 milyon TL) isteyen Brezilyalı’ya, Başkan 2 milyon Euro (8 milyon TL) ve bonuslar önerecek. Bu iyileştirmeye Talisca’nın da sıcak bakması ve belirsizliğin tamamen ortadan kalkması bekleniyor.
 
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