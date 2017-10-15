Fikret Orman ve yöneticiler, Şenol Güneş'in Gençlerbirliği maçındaki çaresiz görüntüsüne anlam veremedi

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş’ın ligde arka arkaya aldığı sonuçlar sürpriz olarak görülürken, Gençlerbirliği mağlubiyeti başkan Fikret Orman ve yöneticileri tedirgin etti. Ankara’dan hiç hesapta olmayan bir sonuçla dönen Siyah-Beyazlılar’ın diğer gündemi ise teknik direktör Şenol Güneş’in maç içindeki durgunluğuydu.

Bugüne kadar sahada heyecanlı ve hareketli yapısıyla dikkat çeken Güneş’in ilk kez bu kadar sakin olması başkan Fikret Orman ve yöneticileri şaşırttı. Karşılaşma sonrası durum değerlendirmesi yapan Siyah-Beyazlı kurmayların, “Maç öncesi otelde hem hoca hem de oyuncular oldukça moralli ve neşeliydi. Ne olduysa sahada oldu. Hem takım hem hoca tanınmayacak haldeydi. Özellikle Şenol Hoca’nın o eski hareketli ve agresif halinden eser yoktu. Bize başarılar tattırmış bu ekibe olumsuz bir şey söylemek olmaz. Ama herkes kötüydü. Hocanın durgunluğuna anlam veremedik. Umarız bizim bilmediğimiz bir şey yoktur” dedikleri öğrenildi.

''NEGREDO ÇIKMAMALIYDI''

Fikret Orman’ın da bu görüşlere katıldığı ve fazla yorum yapmadığı ancak yöneticilerin özellikle Negredo’nun çıkmasına anlam veremediği bildirildi. Bu durumu yorumlayan yöneticiler, “Geride olduğumuz bir maçta Negredo’nun çıkması hem taktiksel hem de oyuncunun morali açısından bizce yanlıştı ama karar tabii ki hocanın. Bize söz söylemek düşmez” diye konuştular.

Haberturk