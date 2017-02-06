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Fikret Orman'a 'Süt Kupası' cevabı!

A Spor Spor Yayınları Koordinatörü Serkan Korkmaz, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Ziraat Türkiye Kupası hakkında 'Önemli değil, süt kupası' sözlerine tepki gösterdi.

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı, "Çok da önemli bir şey değil. Süt kupası bu netice itibariyle. Biz ligde lider olarak devam ediyoruz" sözleri çok tartışıldı.
 
A Spor Spor Yayınları Koordinatörü Serkan Korkmaz, Orman'ın Ziraat Türkiye Kupası hakkında 'Önemli değil, süt kupası' sözlerine imalı bir yaklaşımda bulundu.
 
Futbol tarihinin en eski organizasyonun ilk adının 'süt kupası' olduğunu hatırlatan Korkmaz, "Süt Kupası en son 1985-86 yılında oynandı. İngiltere Lig Kupası'nın o dönemki adıydı. Dünyanın en önemli kupalarından biridir. Bu ifadesiyle sayın Fikret Orman'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı çok ciddiye aldığını ve ona bir övgü düzdüğünü düşünüyoruz" yorumunu yaptı.
 
(Fotomaç)

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