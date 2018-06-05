Fikret Orman'dan Ali Koç'a 'Yeni rakipler, yeni yönetimler geliyor, şimdi daha da hırslıyız'

Avcılar Beşiktaşlılar Derneği’nin iftarına katılan Orman, “Beşiktaş çok büyük bir camia, çok inanılmaz bir camia. Şanssız bir sezon geçirmemize rağmen, bir sürü ayak oyunlarına direnmemize rağmen kötü bir sezon geçirdik. Aslında Avrupa'da gayet iyi geldik ama ligde sonunu iyi getiremedik. Ama bu camia bu büyük bir aile olarak birarada olduğumuz sürece her şeyin üstesinden geleceğimize inanıyorum” dedi.

■ “YENİ bir sezona yeni bir umutlarla başlıyoruz” diyen başkan, “Hiç merak etmeyin. Hırslıyız, geçen seneden de hırslıyım ben. Çok hırslıyız. Yeni rakipler, yeni yönetimler geliyor. Onları da tebrik ediyorum. Ben ilk kez Beşiktaş’a başkan olduğumda hedefim aile bütünlüğünü sağlamaktı. Aile bütünlüğümüz inanılmaz derece kaynaşmış durumda. Bizle kimse mücadele edemez. Siz buna inanın. Hep beraber güneşli günler göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Vida var, Mitrovic yok

HIRVATİSTAN Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası için açıklanan 23 kişilik nihai kadrosunda Beşiktaşlı futbolculardan Domagoj Vida kadroda yer alırken, Matej Mitrovic forma giyemeyecek. 14 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alacak Hırvatistan; İzlanda, Nijerya ve Arjantin ile mücadele edecek.

(Gunes)