Fikret Orman'dan Burak Yılmaz açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, TRT Spor'da yayınlanan "Gündem Futbol" adlı programda transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

"KALECİ TRANSFERİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

Siyah-beyazlı takımın transfer gündeminde son gelişmelerin sorulmaı üzerine konuşan Fikret Orman, "Mantıklar içerisinde hareket etmeliyiz. 31 Ağustos'a kadar vaktimiz var. En iyisini yapmaya çalışacağız, olmuyorsa da yapmayacağız. Transfer yapma gayreti içerisindeyiz ama olmuyorsa da yapacak bir şey yok. Anderson Talisca, Dusko Tosic, Matej Mitrovic ve Fabri gitti. Stoper aldık, kaleci ile alakalı fikirlerimiz var. Taraftar istiyor diye de Beşiktaş'ın parasını çarçur etmeyiz." dedi.

"NEGREDO İÇİN ŞARTLAR OLUŞURSA AYRILABİLİR"

Alvaro Negredo'nun takımdan ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili de konuşan Fikret Orman, "Alvaro Negredo için bize ulaşan bir teklif yok. Negredo çok karekterli bir oyuncu, taraftar da seviyor. Şartlar oluşursa gidebilir, oluşmazsa bizim oyuncumuz, durum bu." ifadelerini kullandı.

"OLMAYAN BİR ŞEYİ SİZİNLE PAYLAŞAMAM"

"Ofansif orta saha transferi konusunda bilgi paylaşabilir misiniz?" sorusuna da yanıt veren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman "İmkansız. Olmayan bir şeyi sizinle paylaşamam." dedi.

BURAK YILMAZ İDDİALARINA YANIT VERDİ

Trabzonspor'dan Burak Yılmaz'ın transfer edileceği yönündeki iddialar üzerine de konuşan Fikret Orman, "Başkan Ahmet Ağaoğlu, bizim dostumuz ve çok da sıkı ilişklerimiz var. Trabzonspor da bizim dost kulübümüz, Trabzonspor'un efsanesi Şenol Güneş de hocamız. Durumdan fırsat çıkarmak bir zihniyetimiz asla olmadı, olmaz da. Biz itibarımız için yaşarız, itibarımız için de her şeyi yaparız. Burak Yılmaz için bir konuşmamız olmadı. Pazarlık ediyoruz gibi bir şey yok. Bir kulübün sıkıntısından faydalanacak camia değiliz. Bizdeki durumu bu. Trabzonspor'a Burak Yılmaz'ın maliyeti yüksek deniyor ama bu bizim sorunumuz değil. Trabzonspor ile hep iyi olduk o şekilde devam edeceğiz. Ne görüşmemiz, ne de talebimiz oldu. Burak Yılmaz, Beşiktaşlı olduğunu söylemiştir. Bir ara linç edildi, benim ona sahip çıkmam transfer olacak diye yorumlandı. Beşiktaşlı iyi insanlara sahip çıkarım, kötülerle işim olmaz." diye konuştu.

"DOMAGOJ VIDA KALACAK, ONA DA BUNU SÖYLEDİM"

Stoper Domagoj Vida'nın durumuyla ilgili de açıklamalar yapan Fikret Orman, "Domagoj Vida ile ilgili gazeteler sürekli bir şeyler yazdı. Vida'yı satmak için almadığımızı ilk günden beri söyledik. İnanılmaz düzgün ve Beşiktaşlı bir çocuk. Vida, gitmek istemediğini on kez söyledi. Hatta bir yönetici üzerinden Vida, bana "Başkan beni satmak mı istiyor?" diye sordu. 'Hayır' dedim." Bizimle devam edecek." diyerek sözlerini noktaladı.