Fikret Orman'dan flaş açıklama! 'Seçime gidiyorum hodri meydan'
Beşiktaş'ın 3'üncü Olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park Stadı'nda yapılıyor.
Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı kulübün başkanı yeni bir yönetim kurulu için seçime gideceğini duyurdu.
Fikret Orman, "'6,5 sene içinde hepimiz yorulduk. Heyecanımızı arttırmamız lazım. Yönetim kurulu ile alakalı seçime gideceğim. Bir seçime gitme kararı alacağım. İsteyen herkes aday olabilir. Yani diyorum ki 'Hodri meydan', herkes ne söyleyeceği varsa söylesin" dedi.
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