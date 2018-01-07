Fikret Orman'dan flaş transfer açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Antalya'da açıklamalarda bulundu. Arda Turan transferinin gündemlerinde olmadıklarını bir kez daha yineleyen Orman, teklifler gelen Orkan ve Musta Pektemek'le ilgili de net ifadeler kullandı.

Orman'ın açıklamaları şöyle;

Transfer konusu çok abartılıyor. Süper Lig'in marka değeri yükseltilmeli. Önemli bir oyuncunun transferi gerçekleşti. Cenk çok istedi, Coutinho, mesela 160M€'ya gitti, bizde de bu rakamlar konuşulmalı.

Cenk'in maçına gitmek istiyorum

Slimani, Demba Ba Larin?" sorusu üzerine Fikret Orman; "Ekonomik koşulları değerlendirip transfer konusuna bakacağız. Cenk Tosun'un Tottenham maçına gitmek istiyorum. İnşallah Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde üst turları kovalar. Futbolcularım satılacak eşya değil, onlar için iyi bir şey olursa değerlendiririz.

Tolgay'la prensipte anlaştık

Tolgay Arslan'da prensipte anlaştık. Benim oyuncularım isteğim olmadan kimse ile görüşmez, burası Beşiktaş. Negredo var forvette. Şartlar uygun olursa birini alacağız. Bizdeki kadro derinliği kimsede yok. Arda Turan'ı Beşiktaş'ta görmek isterim ama o bölgede çok oyuncumuz var. Şu anda ondan dolayı bir ilgimiz yok.

Orkan'a teklifler var

Orkan'ın oynamasını istiyorum. Mustafa'yı göndermek istemiyoruz. Orkan'a sadece Konyaspor'dan değil başka takımlardan da teklifler var. Hoca ile konuşacağız, seneye direkt oynamasını istiyorum burada. Orkan'ın oynamasını istiyorum. Mustafa ile öyle ilgimiz yok. Orkan'a sadece Konyaspor'dan değil başka takımlardan da teklifler var. Hoca ile konuşacağız, seneye direkt oynamasını istiyorum burada.