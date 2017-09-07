Fikret Orman'dan Oğuzhan Özyakup'a: Milli Takıma çağırılmayan sen miydin?
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Türkiye-Hırvatistan maçı için Eskişehir'e gitmişti. Dönüş uçağına Milli Takımlarda oynayan Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin ve Matej Mitrovic'i de aldı.
Orman'ın uçakta bir hayli keyifli olduğu ve oyunculara takıldığı da öğrenildi. Beşiktaş başkanının, uçakta milli takıma sonradan çağırılan Oğuzhan Özyakup'a böyle seslendi.
*Cenk'e: "Seni 12.5 milyon euro'ya satmadım. Dünya Kupası'ndan sonra 25'e satacağım"
*Oğuzhan'a: "Milli Takıma çağırılmayan gerçekten sen miydin?"
*Caner'e: "İlk maçta neden oynamadın. Defans yapmıyorsun diye değil mi?"
*Mitrovic'e: "Hocan iyi ki seni oynatmadı. Yoksa Cenk'e o golü attırmazdın" (Fotomaç)
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