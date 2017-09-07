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Fikret Orman'dan Oğuzhan Özyakup'a: Milli Takıma çağırılmayan sen miydin?

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Türkiye-Hırvatistan maçı için Eskişehir'e gitmişti. Dönüş uçağına Milli Takımlarda oynayan Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin ve Matej Mitrovic'i de aldı.

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Orman'ın uçakta bir hayli keyifli olduğu ve oyunculara takıldığı da öğrenildi.  Beşiktaş başkanının, uçakta milli takıma sonradan çağırılan Oğuzhan Özyakup'a böyle seslendi.
 
*Cenk'e: "Seni 12.5 milyon euro'ya satmadım. Dünya Kupası'ndan sonra 25'e satacağım"
*Oğuzhan'a: "Milli Takıma çağırılmayan gerçekten sen miydin?"
*Caner'e: "İlk maçta neden oynamadın. Defans yapmıyorsun diye değil mi?"
*Mitrovic'e: "Hocan iyi ki seni oynatmadı. Yoksa Cenk'e o golü attırmazdın" (Fotomaç)

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