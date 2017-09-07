Fikret Orman'dan Oğuzhan Özyakup'a: Milli Takıma çağırılmayan sen miydin?

Orman'ın uçakta bir hayli keyifli olduğu ve oyunculara takıldığı da öğrenildi. Beşiktaş başkanının, uçakta milli takıma sonradan çağırılan Oğuzhan Özyakup'a böyle seslendi.

*Cenk'e: "Seni 12.5 milyon euro'ya satmadım. Dünya Kupası'ndan sonra 25'e satacağım"

*Oğuzhan'a: "Milli Takıma çağırılmayan gerçekten sen miydin?"

*Caner'e: "İlk maçta neden oynamadın. Defans yapmıyorsun diye değil mi?"

*Mitrovic'e: "Hocan iyi ki seni oynatmadı. Yoksa Cenk'e o golü attırmazdın" (Fotomaç)