Fikret Orman'dan Şenol Güneş'e tam destek! 'Arkandayız hocam'

Beşiktaş, Başakşehir mağlubiyetinin şokunu üzerinden atmaya çalışıyor. 1-0'lık skor ile şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Kartal'da Başkan Fikret Orman karşılaşma sonrası Teknik Direktörü Şenol Güneş ile görüşerek durum değerlendiremesi yaptı. Orman, bu yenilginin olumsuz etkilerinin bir an önce unutulmasını istedi.



SANA GÜVENİYORUZ

Orman, 'Şenol Hocam, hiç istemediğimiz bir sonuçtu ama oldu. Hiç şüphesiz, bu yenilginin nedenlerini ve bundan sonra neler yapılması gerektiğini sen en iyi şekilde biliyorsun. Şampiyonluk yarışı hala sürüyor. Sana ilk gün nasıl inanıyorsak ve güveniyorsak şimdi de aynı şekilde inanıyor ve güveniyoruz' şeklinde konuştu.



MİLLİ MAÇ ARASI İYİ OLDU

Başkan şöyle devam etti:



Bu yenilgi hesapta yoktu. Ancak yarış sürüyor. Önümüzde milli maçlar nedeniyle bir ara var. Bu ara bizim için iyi olacak. Takımı bir an önce toparlayıp yeniden moral motivasyonu en üst düzeye çıkaracağına inanıyoruz. Bu mücadelede yönetim olarak sonuna kadar arkandayız.