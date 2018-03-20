Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fikret Orman'dan üst üste 3. şampiyonluk mesajı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

Fikret Orman, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi'nde yenilenen Kartal Yuvası Çarşı Mağazası'nın açılış törenine katıldı.

Beşiktaşlı taraftarların yoğun sevgi gösterisinde bulunup meşalelerle karşıladığı Fikret Orman, mağazaya girmekte güçlük çekti.

Açılışın ardından mağazayı gezen Orman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Siyah-beyazlı kulübün kuruluşunun 115. yılını kutladıklarını belirten Orman, futbol takımının şampiyonluk hedefinden şaşmadığını aktararak, şöyle konuştu:

"Geçen haftayı özellikle hem futbol hem de basketbol takımımız kötü geçirdi. Futbol takımımızın önünde 8 maç var. Beşiktaşlı hiçbir zaman ümidini yitirmez. Aylardır söylüyorum, bu sene de şampiyon olacağız. Hala aynı inançtayım. İçeride 5 maçımız var. Üç deplasmanımız kaldı. En yüksek puanı elde edip, şampiyon olmak istiyoruz. Buna da inancım fazla."

Ligde geçen hafta sonu Medipol Başakşehir karşısında kötü bir performansla kaybettiklerini anlatan Orman, "Normalde kazanmamız gereken bir maçtı fakat performansımız iyi değildi. Özellikle başta Şenol hocamıza ve oyuncularımıza çok güveniyorum. Üst üste üçüncü şampiyonluğu kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK, Afrin şehir merkezinden görüntü paylaştı

TSK, Afrin şehir merkezinden görüntü paylaştı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kum tanesi büyüklüğünde bilgisayar

Kum tanesi büyüklüğünde bilgisayar

A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı

A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA