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Fikret Orman'dan West Ham'a Vida yanıtı

Domagoj Vida için Beşiktaş'a 18.5 milyon Euro öneren West Ham'ın teklifini kabul etmeyen başkan Fikret Orman, 25 milyon Euro istedi. İngiliz ekibi, bu hafta ya da önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek Siyah-Beyazlılar'la masaya oturacak.

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Fabri'yi Fulham'a göndererek ekonomik anlamda biraz olsun rahatlayan Beşiktaş'ta gözler, Domagoj Vida'ya çevrildi. Hırvatistan formasıyla 2018 Dünya Kupası'nda başarılı bir performans gösteren ve final maçında 90 dakika sahada kalan deneyimli stoper için İngiliz ekipleri sıraya girdi.

Birçok Avrupa ekibinin dikkatini çeken Vida için en ciddi teklifin Premier Lig temsilcisi West Ham'dan geldiği ortaya çıktı. Kısa süre önce Beşiktaş'la temasa geçen West Hamlı yetkililerin 18 milyon 500 bin Euro'luk çılgın bir teklif yaptığı öğrenildi.

ÜÇ İNGİLİZ EKİBİ DAHA İLGİLENİYOR

İngilizler, parayı tek seferde ödemeyi taahhüt ederken bu rakamı az bulan başkan Fikret Orman'ın teklifi kabul etmediği belirtildi. Başkan Orman'ın "İki taksitte ödeme yapın, 25 milyon Euro verin" karşılığını West Ham'a ilettiği ifade edilirken, İngilizler "En kısa sürede görüşelim" şeklinde karşılık verdi.

West Ham kulübünden bazı isimlerin ya bu hafta ya da önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek Beşiktaş Kulübü'yle masaya oturacağı bildirildi.

Ayrıca West Ham'ın yanı sıra Liverpool, Eveton ve Leicester City'nin de Vida ile ilgilendiği öğrenildi.

(Habertürk)

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