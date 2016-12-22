Fikret Orman'ýn kýzý Aslýgül, Beþiktaþ'a Mesut Özil'i istediðini söyledi
Beþiktaþ Baþkaný Fikret Orman, kýzlarý Aslýgül ve Nazlý ile birlikte TRT Spor ekranlarýndaki Spor Bahane programýna katýldý.
Fikret Orman'ýn kýzý Aslýgül Orman, Beþiktaþ'a Mesut Özil'in transferini istediðini belirtirken; "Mesut Özil'i çok beðeniyorum. Bir Türk'ün bu noktada olmasý çok güzel. Beþiktaþ'ta oynamasýný isterdim" ifadelerini kullandý.
Aslýgül ayrýca, Beþiktaþ'ta en beðendiði oyuncunun Gökhan Ýnler olduðunu söylerken, Orman'ýn diðer kýzý Nazlý ise, Fabri'yi beðendini kaydetti. (Sporx)
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