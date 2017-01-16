Fildişi, Togo'ya diş geçiremedi!

Kırgın Çiçekler yeni 68. bölüm fragmanı ATV’de

Kırgın Çiçekler 68. yeni bölüm fragmanı için nefesler tutuldu. Kırgın Çiçekler son bölüm büyük heyecana sahne oldu. Son bölümde Meral’in hapse düşmesi ve sonrasında intihara kalkışması izleyenlerde büyük meraka neden oldu. Peki, Kırgın Çiçekler 68. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanında izleyicileri birçok sürpriz bekleyecek.