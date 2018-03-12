Filede yarı final programı açıklandı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde play-off yarı final maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yarı final serisinde iki galibiyete ulaşan takımlar, finale yükselecek.

Yarı final serisi, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 16 Mart Cuma, Efeler Ligi'nde ise 17 Mart Cumartesi günü yapılacak maçlarla başlayacak.

Seride ilk karşılaşma, normal lig etabı sonunda oluşan puan tablosunda alt sırada bulunan takımın sahasında oynanacak.

Play-off yarı final serisinde ikinci ve galibiyetlerde eşitlik halinde oynanacak üçüncü müsabakaya ise puan tablosunda daha üst sıradaki takım ev sahipliği yapacak.

Seriyi kaybeden ekipler, 3.'lük, 4,'lük maçı oynayacak.

Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde yarı final ilk ve ikinci maçlarının programı şöyle:

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

1. maçlar:

16 Mart Cuma:

18.30 Galatasaray-VakıfBank (Burhan Felek)

17 Mart Cumartesi:

14.00 Fenerbahçe-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)

2. maçlar:

25 Mart Pazar:

14.00 Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe (Burhan Felek)

27 Mart Salı:

18.30 VakıfBank-Galatasaray (VakıfBank Spor Sarayı)

Seride eşitlik durumunda üçüncü maçlar 28-30 Mart'ta yapılacak.

- Efeler Ligi

1. maçlar:

17 Mart Cumartesi:

17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Haldun Alagaş)

18 Mart Pazar:

16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor (Burhan Felek)

2. maçlar:

24 Mart Cumartesi:

16.30 Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)

25 Mart Pazar:

16.00 Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

Seride eşitlik durumunda üçüncü maçlar 27-28 Mart tarihlerinde yapılacak.