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Filenin Sultanları Antalya kampını galibiyetle kapattı

2017 Avrupa Şampiyonası finallerine hazırlanan A Milli Bayan Voleybol Takımı, Antalya'da beş günlük kamp yaptı. Milliler son antrenman maçında Sırbistan'ı 4-0 mağlup etti.

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Kamp dönemi içerisinde Sırbistan Milli Takımı ile Gloria Sport Arena’da 8-9 ve 11 Eylül'de üç antrenman maçı yapan A Milliler, bugün dört set üzerinden oynadığı son antrenman maçını 25-21, 25-21, 25-23 ve 25-17'lik setlerle 4-0 kazandı. Milliler ilk antrenman maçından 3-1 galip, ikinci antrenman maçından ise 3-1 mağlup ayrılmıştı.
 
Bu akşam Antalya'dan dönecek olan milliler, 2017 Avrupa Şampiyonası Finalleri için çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.
 
2017 Avrupa Şampiyonası Finalleri
 
Azerbaycan ve Gürcistan’ın ortaklaşa ev sahipliğini üstlendiği ve 22 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında yapılacak Avrupa Şampiyonası Finalleri’nde 16 takım bulunuyor. C Grubu’nda yer alan Milli Takımımız, Rusya, Bulgaristan ve Ukrayna milli takımlarıyla mücadele edecek. Milliler grup müsabakalarını Bakü’de oynayacak.

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