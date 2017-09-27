Filenin Sultanları çeyrek finale yükseldi
Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-1 mağlup eden milli takımımız, çeyrek finale yükseldi.
Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-1 mağlup eden milli takımımız, çeyrek finale yükseldi.
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