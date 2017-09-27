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Filenin Sultanları çeyrek finale yükseldi

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-1 mağlup eden milli takımımız, çeyrek finale yükseldi.

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Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-1 mağlup eden milli takımımız, çeyrek finale yükseldi.

Detaylar az sonra...

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