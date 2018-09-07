Filenin Sultanları Çin'i rahat geçti
Montreux Volley Masters Turnuvası'nda ikinci maçına çıkan A Mili Kadın Voleybol Takımı, Çin'i 3-1 mağlup etti.
Japonya’da düzenlenecek 2018 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası hazırlıklarına devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsviçre’nin Montrö şehrinde organize edilen Montreux Volley Masters Turnuvası’ndaki ikinci maçında Çin ile karşılaştı.
Son Olimpiyat ve Asya Oyunları şampiyonu rakibi karşısında mücadeleyi 25-19, 25-18, 23-25 ve 25-23'lük set skorlarıyla 3-1 üstün tamamlayan Filenin Sultanları, turnuvada 2’de 2 yaparak yarı finale yükselmeyi garantiledi.
Ay-yıldızlı ekip, turnuvanın üçüncü ve son maçında, yarın Türkiye saati ile 17.30’da ev sahibi İsviçre ile karşılaşacak.
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