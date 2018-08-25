Filenin Sultanları şampiyon oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 FIVB Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında düzenlenen Gloria Cup'daki üçüncü ve son maçında İtalya'yı 3-1 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan İtalya, etkili ataklarla bulduğu sayılarla birinci teknik molayı 8-6, ikinci teknik molayı 16-14 önde kapattı. İtalya, ilk seti 25-23 kazandı.

İkinci sete hızlı ve etkili oyunla başlayan ay-yıldızlılar, birinci teknik molaya 8-6, ikinci teknik molaya ise 16-13'lük skorlarla önde girdi. Baskısını artıran Türkiye, seti 25-22 aldı.

Üçüncü sette de oyunu domine eden taraf olan milli takım, birinci teknik molayı 8-6, ikinci teknik molayı 16-8 önde kapattı. Milliler, seti 25-18'lik skorla önde tamamladı.

Dördüncü sette iyi oyununu devam ettiren milliler, teknik molaları 8-4 ve 16-13'lük skorlarla önde bitirdi. Seti 25-21 kazanan Türkiye, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Turnuvada oynadığı üç maçı da galip tamamlayan A Milli Takım, turnuvanın birincisi oldu. İkinciliği Rusya, üçüncülüğü Azerbaycan, dördüncülüğü ise İtalya elde etti.

Müsabakayı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve İtalya Voleybol Federasyonu Başkanı Giovanni Avalle de takip etti.

- Turnuva sonrası ödül töreni

Gloria Cup Kadınlar Voleybol Turnuvası, Türkiye-İtalya maçıyla tamamlanırken, sonrasında ödül töreni düzenlendi.

A Milli Takım'a şampiyonluk kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Özaltın Holding Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özdemir takdim etti.

Rusya Milli Takımı'na Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ile Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu'dan, Azerbaycan Milli Takımı'na ise Gloria Sports Arena İşletme Müdürü Görkem Dönmez madalyalarını verdi.

Turnuvanın en değerli oyuncusu ödülü ise ay-yıldızlı ekipten Eda Erdem Dündar'ın oldu.

Salon: Belek Gloria Sports Arena

Hakemler: Mustafa Çoban, Leyla Demirkan

Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Meryem Boz, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş (Şeyma Ercan, Hatice Gizem Arge, Simge Şebnem Aköz, Beyza Arıcı, Saliha Şahin, Tuğba Şenoğlu, Çağla Akın, Ebrar Karakurt, Aylin Sarıoğlu)

İtalya: Malinov, Chirichella, Danesi, Bosetti, Sylla, Egonu (Ortolani, Chieri, Fahr, Lubian, Guerra, De Gennaro, Orro, Pietrini, Sylvia, Mingardi, Parrocchiale)

Setler: 23-25, 25-22, 25-18, 25-21

Süre: 108 dakika (30, 28, 26, 27)