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Filenin Sultanları yarı finalde!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde Rusya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

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2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde Rusya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Milli takım, yarı finalde yarın Sırbistan ile karşılaşacak.

Salon: Bakü Ulusal Cimnastik Arena

Hakemler: Eldar Zülfügarov (Azerbaycan), Daniele Rapisarda (İtalya)

Rusya: Fetisova, Kosianenko, Kosheleva, Zariazhko-Koroleva, Goncharova, Frolova (Tretyakova, Filishtinskaia, Kryuchkova, Efi?mova, Parubets, Voronkova)

Türkiye: Neriman Özsoy, Kübra Akman Çalışkan, Meryem Boz, Güldeniz Önal, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Hatice Gizem Örge, Merve Seniye Dalbeler, Gözde Kırdar Bracceschi, Hande Baladın)

Setler: 25-27, 18-25, 20-25 Süre: 87 dakika (32, 24, 31)

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