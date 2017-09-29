Filenin Sultanları yarı finalde!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde Rusya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde Rusya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Milli takım, yarı finalde yarın Sırbistan ile karşılaşacak.
Salon: Bakü Ulusal Cimnastik Arena
Hakemler: Eldar Zülfügarov (Azerbaycan), Daniele Rapisarda (İtalya)
Rusya: Fetisova, Kosianenko, Kosheleva, Zariazhko-Koroleva, Goncharova, Frolova (Tretyakova, Filishtinskaia, Kryuchkova, Efi?mova, Parubets, Voronkova)
Türkiye: Neriman Özsoy, Kübra Akman Çalışkan, Meryem Boz, Güldeniz Önal, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Hatice Gizem Örge, Merve Seniye Dalbeler, Gözde Kırdar Bracceschi, Hande Baladın)
Setler: 25-27, 18-25, 20-25 Süre: 87 dakika (32, 24, 31)
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