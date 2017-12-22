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Filistinli down sendromlu Muhammed Konyaspor - Fenerbahçe maçında olacak

Konyaspor Kulübü, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp, serbest bırakılan ve psikolojik destek için Türkiye'ye getirilen down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil ve ailesini, yarın Fenerbahçe ile oynayacakları maçta ağırlayacak.

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Kulüpten yapılan açıklamada, Muhammed et-Tavil'in Atiker  Konyaspor-Fenerbahçe maçına davet edildiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan ve karakolda darp edilen  down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil, Uluslararası Down Sendromu  Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay ve Genel Sekreter Aydan Gömügen  Tuncay’ın girişimleri sonucu psikolojik destek sağlanması amacıyla Türkiye'ye  getirildi. Muhammed et-Tavil yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Fenerbahçe  ile oynayacağımız Süper Lig mücadelesinde kulübümüzün 'özel misafiri' olacak.  Başkanımız Fatih Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerimizin davetlisi olarak Konya'ya  gelecek heyette Muhammed et-Tavil'in, annesi, babası ve ağabeyi de yer alacak."

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