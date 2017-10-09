Finlandiya - Türkiye | Muhtemel 11'ler
A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 10. ve son maçında deplasmanda Finlandiya ile karşılaşıyor.
Finlandiya'nın Turku kentindeki Veritas Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Maçı STAR.COM.TR’den CANLI takip edebilirsiniz.
Mücadelede, Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Amaury Delerue olacak.
Eskişehir'de, İzlanda'ya 3-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden Türkiye, Finlandiya ile grup maçlarını tamamlayacak.
Gruptaki diğer maçlarda ise TSİ 21.45'te Ukrayna-Hırvatistan ve İzlanda-Kosova karşılaşmaları oynanacak.
4 futbolcu kadrodan çıkarıldı
A Milli Takımın, Finlandiya ile oynayacağı maç öncesinde 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı.
Arda Turan, Burak Yılmaz ve Nuri Şahin sakatlıkları, Caner Erkin ise sarı kart cezası nedeniyle Finlandiya kafilesinde yer almadı.
MUHTEMEL 11’LER
Finlandiya: Hradecky, Granlund, Ojala, Arajuuri, Moisander, Hamalainen, Kamara, Sparv, Hetemoj, Soiri, Pohjanpolo
Türkiye: Volkan, Kaan, Çağlar, Ömer, İsmail, Okay, Oğuzhan, Emre Mor, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Cenk Tosun
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.