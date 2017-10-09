Finlandiya - Türkiye | Muhtemel 11'ler

Finlandiya'nın Turku kentindeki Veritas Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Maçı STAR.COM.TR’den CANLI takip edebilirsiniz.

Mücadelede, Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Amaury Delerue olacak.

Eskişehir'de, İzlanda'ya 3-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden Türkiye, Finlandiya ile grup maçlarını tamamlayacak.

Gruptaki diğer maçlarda ise TSİ 21.45'te Ukrayna-Hırvatistan ve İzlanda-Kosova karşılaşmaları oynanacak.

4 futbolcu kadrodan çıkarıldı

A Milli Takımın, Finlandiya ile oynayacağı maç öncesinde 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı.

Arda Turan, Burak Yılmaz ve Nuri Şahin sakatlıkları, Caner Erkin ise sarı kart cezası nedeniyle Finlandiya kafilesinde yer almadı.

MUHTEMEL 11’LER

Finlandiya: Hradecky, Granlund, Ojala, Arajuuri, Moisander, Hamalainen, Kamara, Sparv, Hetemoj, Soiri, Pohjanpolo

Türkiye: Volkan, Kaan, Çağlar, Ömer, İsmail, Okay, Oğuzhan, Emre Mor, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Cenk Tosun