Finlandiya ile 2-2 berabere kalan milli takım, Uluslar Ligi'nde 2. torbada yer alacak 2018 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde dün akşam Finlandiya ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Türkiye'de sevindirici tek durum Uluslar Ligi'nde 2. torbada yer alacak olması.