Finlandiya ile 2-2 berabere kalan milli takım, Uluslar Ligi'nde 2. torbada yer alacak
2018 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde dün akşam Finlandiya ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Türkiye'de sevindirici tek durum Uluslar Ligi'nde 2. torbada yer alacak olması.
Karşılaşma öncesi 25'inci sırada yer alan A Milli Takım, Finlandiya'dan 1 puan alarak tekrar 24'üncü sıraya yükseldi ve torba düşmemiş oldu.
UEFA Uluslar Ligi'nde maçlar 2018'in Eylül ayında başlayacak. 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılacak son 4 ülkeyi belirleyecek Uluslar Ligi play-off maçları ise 2020'nin Mart ayında oynanacak.
Uluslar Ligi'ndeki kümelere yerleştirmede, UEFA'nın milli takımlar sıralama sistemi kullanılacak.
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