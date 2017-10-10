Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Finlandiya ile 2-2 berabere kalan milli takım, Uluslar Ligi'nde 2. torbada yer alacak

2018 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde dün akşam Finlandiya ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Türkiye'de sevindirici tek durum Uluslar Ligi'nde 2. torbada yer alacak olması.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Karşılaşma öncesi 25'inci sırada yer alan A Milli Takım, Finlandiya'dan 1 puan alarak tekrar 24'üncü sıraya yükseldi ve torba düşmemiş oldu.

UEFA Uluslar Ligi'nde maçlar 2018'in Eylül ayında başlayacak. 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılacak son 4 ülkeyi belirleyecek Uluslar Ligi play-off maçları ise 2020'nin Mart ayında oynanacak.

Uluslar Ligi'ndeki kümelere yerleştirmede, UEFA'nın milli takımlar sıralama sistemi kullanılacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dehşet anı kamerada! Selfie çekerken üzerlerine bomba düştü!

Dehşet anı kamerada! Selfie çekerken üzerlerine bomba düştü!

Sınıra giden Mehmetçik'ten ilk görüntüler

Sınıra giden Mehmetçik'ten ilk görüntüler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA