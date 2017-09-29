Finlandiya ile deplasmanda oynayacağımız maçta Türk taraftarlar için ayrılan biletler tükendi A Milli Futbol Takımı'nın Finlandiya ile 9 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçta Türk taraftarlar için ayrılan biletlerin tamamı tükendi.