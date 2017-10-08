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Finlandiya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kanerva: Türkiye'nin Dünya Kupası'na gidememesi sürpriz değil

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 10. ve son maçında sahasında Türkiye'yi konuk edecek Finlandiya'nın teknik direktörü Markku Kanerva, Türkiye'ye karşı kazanarak son maçlardaki çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

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Kanerva, karşılaşmanın oynanacağı Veritas Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına futbolculardan Joel Pohjanpalo ile katıldı.

Türkiye'nin, Dünya Kupası'nı kaybetse de güçlü bir takım olduğunun altını çizen Kanerva, "Bir resmi maç ve tabii ki kazanmayı hedefleyeceğiz. Türk takımı güçlü bunu biliyoruz. Türkiye güçlü olduğunu Antalya'daki maçta göstermişti. Son üç maçımız çok iyi geçti. Umarım yarınki maçta da bu iyi gidişimiz devam eder." dedi.

Hırvatistan'a karşı iyi bir maç çıkardıklarını ve uzatmalarda attıkları golle beraberlik elde ettiklerini hatırlatan Kanerva, "Son 3 maçımızda ortaya koyduğumuz futbol kendimize olan güvenimizi arttırdı. Hırvatistan maçında iyi mücadele ettik. Türkiye'ye karşı daha iyi oynamak istiyoruz. Umarım yarın planlarımız tutar ve sahadan galibiyetle ayrılırız. Kazanmak için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'nin Dünya Kupası'na gidememesi sürpriz değil"

Kanerva, "Türkiye'nin, Dünya Kupası'na katılamaması sizin için sürpriz oldu mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Gruptaki 4 takım da Avrupa Kupası'ndan, Dünya Kupası eleme grubuna geldi. Türkiye'nin Dünya Kupası'na gidememesi sürpriz değil. Dört takımdan ikisi gidemeyecekti. Bunlardan ilki Türkiye oldu."

Fin teknik adam, takımda sakat oyuncu bulunmadığını da sözlerine ekledi.

- Pohjanpalo: "İyi gidişimize devam etmek istiyoruz"

Finlandiya Milli Takımı'nın hücum oyuncularından Joel Pohjanpalo da Türkiye karşısında son maçlardaki çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirtti.

Son 3 maçta ortaya koydukları futbol ve aldıkları sonuçtan dolayı çok mutlu olduklarını aktaran Pohjanpalo, "Hırvatistan'a karşı uzatmalarda gelen beraberlik güvenimizi arttırdı. Takım olarak çok iyi mücadele ediyoruz. Bu maçı da kazanarak, iyi gidişimize devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

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