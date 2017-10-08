Finlandiya, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

Finlandiya Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın Türkiye ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Veritas Stadı'nda, Finlandiya Teknik Direktörü Markku Kanerva yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketler ile başladı. Daha sonra futbolcular, gruplara ayrılarak top kapma çalışması yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen bölümde ise Finlandiya Milli Futbol Takımı'nın, Türkiye maçının taktik çalışmasını yaptığı öğrenildi.

Finlandiya'da bu maç öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.

Muhtemel 11

Finlandiya'nın, Türkiye karşısında sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor: Hradecky, Granlund, Arajuuri, Ojala, Moisander, Hamalainen, Schüller, Sparv, Hetemaj, Pohjanpalo, Skrabb