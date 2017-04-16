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Diego Ribas 6 hafta sahalardan uzak kalacak

Flamengo'nun yıldız futbolcusu Diego Ribas'ın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

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Flamengo'nun Copa Libertadores'te Atletico Paranaense'yi 2-1 yendiği maçta dizinden sakatlanan eski Fenerbahçeli futbolcu Diego Ribas'ın 6 hafta forma giyemeyeceği açıklandı. Flamengo forması ile 21 maçta 8 gol atan Diego, başarılı performansıyla yeniden Brezilya Milli Takımı'na seçilmişti.

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