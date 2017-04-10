Emrah Başsan'ın takımı Fortuna Sittard'ın 6 puanı silindi

Emrah Başsan'ın forma giydiği Fortuna Sittard'a şok ceza! Hollanda Eerste Divisie'de mücadele eden ve Galatasaray'dan kiralık olarak Emrah Başsan'ın da formasını giydiği Fortuna Sittard'a ağır bir ceza geldi.

Hollanda Futbol Federasyonu, Fortuna Sittard'ın beklenen mali kriterleri karşılayamaması nedeniyle 6 puanını daha sildi. Fortuna Sitttard'ın bu sezon daha önce 3 puanı daha silinmişti. Hollanda Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada Fortuna Sittard'ın bu kararın sonrasında temyize de gidemeyeceğini belirtti.

Hollanda 2. Ligi olan Eerste Divisie'de 33 hafta sonunda 38 puanı olan Fortuna Sitttard'ın, yeni puan silme cezasının ardından puanı 32'ye düşürüldü ve 17. sıraya geriledi. 20 takımın mücadele ettiği Eerste Divisie'de sadece son sıradaki takım bir alt lige düşüyor.

İşte Eerste Divisie'de cezanın ardından alt sıralardaki son durum:

17 - Fortuna Sittard (32 puan)

18 - Jong Utrecht (28 puan)

19 - Dordrecht (23 puan)

20 - Achilles 29 (14 puan)