FIFA'dan Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay men cezası!

Leverkusen resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, CAS'ın geçen yıl Mart ayında verilen 4 ay men cezasını onadığı ve Çalhanoğlu'nun yıl sonuna kadar tüm müsabakalardan men edildiğini duyurdu. Ayrıca, CAS'tan yapılan açıklamada Hakan Çalhanoğlu'nun Trabzonspor'a 100 bin euro tazminat ödeyeceği açıklandı.

Ceza nedeni olarak, Hakan Çalhanoğlu'nun 2011'de Karlsruhe forma giyerken Trabzonspor ile ön sözleşme imzaladığı ancak daha sonra Karlsruhe ile sözleşme uzattığı belirtildi. Milli futbolcunun, sonrasında Hamburg'a, ardından da Leverkusen'e geçtiği ifade edildi. CAS'ın da topkı FIFA gibi benzer bir karar aldığı, Çalhanoğlu'nun Trabzonspor ile olan sözleşmesine uymadığına karar verildi.

Bayer Leverkusen Sportif Direktörü Rudi Völler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu kararı esefle karşıladık. Bizim için kabul edilebilir bir karar değil. Hakan Çalhanoğlu için ağır bir karar oldu. Ancak, bizi de etkiledi. Leverkusen, 2011'deki bu olayın bir tarafı değil. Fakat, bu olay nedeniyle en önemli oyuncumuz sezonun kritik bir kısmında forma giyemeyecek." açıklamasını yaptı.

Hakan Çalhanoğlu, Milli takımımızın 24 Mart'ta Finlandiya ile oynayacağı Dünya Kupası grup eleme maçında da forma giyemeyecek.