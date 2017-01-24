Levent Nazifoğlu: Beni beğenmiyorlarsa istifamı verebilirim

İşte Nazifoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan bölümler...

'Ben de hoca da transfer istiyor ama...'

"Herkes geçici başarıların peşinde. 3-4 sene önce alınanlar belli ama ortada bir ekonomi gerçeği var, bütçenin hali ortada. Bugün toplantı yaptık, hocayla görüş alışverişi yaptık. Oraya bir hoca koyduk, fikrine saygı duymak zorundayız hepimiz. Ben de hoca da transfer istiyor ama başkanın durumunu görüyorum. Başkan sabahtan akşama kadar para arıyor. 65 milyon Euro'luk limit bizi zorluyor. UEFA ile görüşüyoruz, 1 Euro fazla harcarsanız seneye Avrupa'ya almam diyor. Sezon başında Riekerink ile de konuştuk, başka hocalar ile de konuştuk. Bu durumu Riekerink de biliyor."

"Ben burada durmanın meraklısı değilim. Kimse gelmediği için buradayım. Şimdi çıkıp konuşuyorlar."

'Fatih Altaylı yıllardır kucaktan kucağa oturan biri'

"Fatih Altaylı'yı adam yerine koyup cevap vermem, Altaylı yıllardır kucaktan kucağa oturan biri. Altaylı adam değil. Fatih Altaylı, Ali Sami Yen'de Fenerbahçelilerden dayak yiyen tek Galatasaraylıdır. Fatih Altaylı yalancı ve iftiracı. Bu adam bölücü başıyla gidip para karşılığında röportaj yaptı. Eski meski olay yok. Kasımpaşa - Galatasaray maçında Kasımpaşa gol atınca Fatih Altaylı sevindi. Şerefim üzerine yemin ediyorum, gördüm."

'Yarın istifamı verebilirim'

"Dursun Özbek, Galatasaray'ın kasasına 120 milyon TL nakit koydu. Aman bize bir şey olmasın' diye hep sustular. Benim hiç umrumda değil. Yarın istifamı verebilirim. Ben başkana diyorum, 'Başkan paranla rezil oluyorsun. Niye böyle bir şey yapıyorsun?' diye... Ben yöneticiliğimi bu şekilde devam ettireceğim. Eğer beğenmiyorlarsa beni indirebilirler."

'Podolski, Japonya'ya gidecek gibi'

"Podolski için 3 milyon Euro teklif yaptılar. Kabul etmedik. İsteyen, verecek parasını alacak Podolski'yi. Burada kalmak istemiyor, Japonya'ya gidecek gibi gözüküyor."