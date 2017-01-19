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Barcelona, Arda'dan gelecek olan parayla Messi'nin sözleşmesini yenileyecek

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen milli yıldızımız Arda Turan'ın takımdaki geleceği tartışma konusu olmaya devam ediyor.

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Son olarak Daily Mail'ın verdiği habere göre Çin ekibi Guangzhou Evergrande, Barcelona'ya 26 Milyon Sterlin'lik bir teklif sundu.
 
Habere göre Barça, Arda Turan'ın satışından gelecek olan bu sıcak para ile henüz sözleşme yenilemediği Lionel Messi ile bir kez daha görüşüp imzayı attıracak.
 
Arda'yla 5 yıllık sözleşme bulunan Katalan ekibi, mili oyuncuyu göndermesi durumunda bonservis bedeli ve 3 senelik maaş ücretleri toplanınca toplamda 100 milyon euro gibi bir kazanç elde edecek. 
 
Bu sezon Barcelona ile 20 resmi maça çıkan Arda Turan, 12 gol ve 6 asistlik performansla 18 gole katkı sağladı.
 
Goal

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