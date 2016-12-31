Fenerbahçe'de Dick Advocaat, Juan Mata'yı istedi

Fenerbahçe'de heyecanla beklenen transfer zirvesi önceki gece gerçekleşti.

Teknik direktör Dick Advocaat, 6-0 kazanılan Menemen Beleyediyespor karşılaşmasının ardından başkan Aziz Yıldırım'la özel bir toplantı yaptı. Ülker Stadı'nda gece saat 02.00'ye kadar süren kritik görüşmede alınması planlanan oyuncuların profili ve isimleri masaya yatırıldı.

Hem Süper Lig hem Avrupa'da başarı için takviyeye olmazsa olmaz gözüyle bakan kurt hoca, "Manchester United forması giyen Mata ayarında bir oyuncu istiyorum. Hem savunmayı rahatlatan hem de skora katkı yapacak bir isim. Şener'e alternatif olabilecek bir sağ bek, sol açık ve eğer mümkünse bir de forvet almalıyız" ifadelerini kullandı.

SATIŞLARA ONAY VERDİ

Bu talepleri makul bulsa da ekonomik anlamda tüm ihtiyaçları karşılamalarının mümkün olmadığını belirten başkan Yıldırım ise "Kulübüm mali durumu ortada. Burada hayal satmak istemiyorum. Önceliğimiz Emenike ve Van der Wiel'i elden çıkartmak olacak. Bu ikilinin dışında Fernandao ve Aatif'a da ciddi teklifler var. Ne düşünüyorsun?" dedi.

Özellikle Aatif'ın satışına olumlu bakan, Fernandao'nın gidişine ise bol sıfırlı bir teklif gelirse izin vereceğini belirten 69 yaşındaki çalıştırıcı Sambacı'nın takımdan ayrılması halinde ise forvete kesin olarak bir isim almaları gerektiğinin altını çizdi.

VATAN