Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe, Mehmet Ekici transferinde sona yaklaştı

Sarı-lacivertliler Mehmet Ekici'yi, bordo-mavililer ise Aatıf Chahechouhe'yu ikna etmeye çalışıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe, Mehmet Ekici transferinde sona geldi. Trabzonspor'la anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, başarılı orta sahaya imza attırmaya hazırlanıyor. 
 
Fenerbahçe ile Trabzonspor Mehmet Ekici transferinde anlaştı.
 
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın, Fenerbahçeli yöneticiler Mahmut Uslu ve Şekip Mosturoğlu ile biraraya geldiği, transferde prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. 
 
Sarı-lacivertliler, Mehmet Ekici'yle parasal konuları konuşmaya başlarken, bordo-mavililer Aatıf Chahechouhe'yla son pürüzleri gidermeye çalışıyor.
 
Fenerbahçe'nin Ekici'ye yıllık 1 milyon 400 bin Avro teklif ettiği, başarılı orta sahanın ise 1 milyon 700 bin Avro istediği ifade edildi. 3.5 yıllık sözleşme talep eden Mehmet Ekici, beklemeye başladı. 
 
Aatif Chahechouhe'yu ise hem Fenerbahçe, hem de Trabzonspor ikna etmeye çalışıyor.
 
Ersun Yanal'ın ısrarla istediği Aatif'ın yanı sıra Fernandao ismi bir kez daha gündeme geldi. 
 
Fernandao-Ekici takası konusunda olumsuz yanıt alan Trabzonspor, bu kez Brezilyalı golcüyü bonservisiyle istemeye hazırlanıyor.
 
Bordo-mavililerin Fernandao için yeni bir teklif sunması beklenirken, sarı-lacivertliler Brezilyalı golcüyle yollarını ayırmayı düşünmüyor.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşte saldırganın yeni fotoğrafı

İşte saldırganın yeni fotoğrafı

Onlar yalnızca Rusya'da

Onlar yalnızca Rusya'da

Yeni kimlikler artık tüm Türkiye'de

Yeni kimlikler artık tüm Türkiye'de

Timsahla çekirgenin inanılmaz kavgası

Timsahla çekirgenin inanılmaz kavgası

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA