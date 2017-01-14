Kjaer, Adanaspor maçında yok
Sağ üst adale zarında yırtık tespit edilen Kjaer, Adanaspor maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin savunmadaki etkili ismi Simon Kjaer'in sağ üst adale zarında yırtık tespit edildi. Yıldız oyuncu Adanaspor maçında forma giyemeyecek.
Antalya kampındaki maçlarda da oynatılmayan Kjaer'in yerine teknik direktör Advocaat, Skrtel ile beraber Neustadter'i sahaya sürmüştü.
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