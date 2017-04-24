Lyon'un yıldız futbolcusu Mathieu Valbuena, Galatasaray'ı takibe aldı

Beşiktaş'ı UEFA Avrupa Ligi'nde saf dışı bırakan Lyon'un yıldız oyuncusu Mathie Valbuena, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıracak bir hamle yaptı.

Beşiktaş-Lyon eşleşmesinin ardından ismi Türk takımları ile daha çok anılır hale gelen Fransız orta saha oyuncusu, sosyal medyada Sarı-Kırmızılı ekibi takibe başladı.

Valbuena, kendisine ait instagram hesabından Galatasaray'ın resmi hesabını takip etmeye başladı. Sadece 44 hesabı takip eden Valbuena'nın bu hamlesi, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırmaya yetti.

Milli takımdan koptu

Fransa Milli Takımı'nda yıllarca forma giyen 32 yaşındaki Valbuena, Karim Benzema'nın da içinde yer aldığı seks skandalı sonrası ulusal takımdan uzaklaştırılmıştı.

Lyon formasıyla bu sezon gayet başarılı bir sezon geçiren deneyimli futbolcu, 37 resmi maça çıktı. Valbuena bu maçlarda 8 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.

Fransız futbolcu, Beşiktaş'a karşı iki mücadelede de 90'ar dakika sahada kalmıştı.

Taraftarla etkileşime geçti

Valbuena'nın, Galatasaray'ın resmi hesabını takibe başlamasının ardından Sarı-Kırmızılı taraftarlar da Fransız yıldızı takibe aldı. Bazı taraftarlar İngilizce ve Frasızca mesajlar yazarak Valbuena'yı Galatasaray'a davet etti. Fransız oyuncu mesajların bir kısmını beğendi.