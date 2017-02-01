Galatasaray'da imzalar atılıyor!
Galatasaray, genç kaleci Lazar Mikovic ile sözleşme imzalama kararı aldı.
Galatasaray'ın Florya'da denemelere aldığı 19 yaşındaki Sırp kaleci Lazar Mikovic'i beğendiği ve uzun vadeli sözleşme imzalamak istediği ifade edildi.
Muslera'dan sonra iyi bir kaleci yetiştirmek isteyen Galatasaray'ın Sırp kaleci ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.
Genç kaleci sosyal medya hesabından, "Doğum günüm ile ilgili güzel dilekleriniz için teşekkürler. Tek aşk Galatasaray." mesajını paylaştı.
Fanatik
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