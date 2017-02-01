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Galatasaray'da imzalar atılıyor!

Galatasaray, genç kaleci Lazar Mikovic ile sözleşme imzalama kararı aldı.

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Galatasaray'ın Florya'da denemelere aldığı 19 yaşındaki Sırp kaleci Lazar Mikovic'i beğendiği ve uzun vadeli sözleşme imzalamak istediği ifade edildi.

Muslera'dan sonra iyi bir kaleci yetiştirmek isteyen Galatasaray'ın Sırp kaleci ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Genç kaleci sosyal medya hesabından, "Doğum günüm ile ilgili güzel dilekleriniz için teşekkürler. Tek aşk Galatasaray." mesajını paylaştı.

Fanatik

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Abdullah İBRAHİMOĞLU01.02.2017 12:48
takımımı mahvedenler ne vakit def olurlar bende o vakit ASLAN GS dönerim yaşım itibarıylada mümkün görünmemesine rağmen sevda bu aşk bu mahvettiler seni can takımım baş tacım .! işte tekniktr. farkı bundandamı anlamazssınız sergen kendimizden ve diğeri oda mahveden hemde trily. kaparak işte bende rikerinkve saklayanlarına takmışım tilt oluyorum aloö!
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