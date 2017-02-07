Savcılık Volkan Demirel hakkında soruşturma başlattı
Fenerbahçe - Galatasaray THY Eurolegue maçından sonra sarı kırmızılı kulübe küfürlü tezahüratlarda bulunan Volkan Demirel için savcılık soruşturma başlattı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan basketbol maçında Fenerbahçe taraftarına hakaret içerikli tezahürat yaptırdığı gerekçesiyle Volkan Demirel hakkında soruşturma başlattı.
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